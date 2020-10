Maltempo, tantissima neve al Passo Rolle: paesaggio da fiaba sulle Dolomiti, le auto scompaiono nel bianco [FOTO]

La neve ha fatto risvegliare le Alpi orientali in pieno inverno in questa domenica 11 ottobre. Tra le località più colpite, c’è il Passo Rolle, sommerso dalla neve che continua a cadere copiosa. Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto, che mostrano il valico alpino a 1.984 metri di altitudine, in provincia di Trento, con ingenti quantità di neve al suolo, tanto che le auto sono “scomparse” nel bianco.

Al momento, si registra una temperatura di -1°C e dal cielo non smettono di cadere fiocchi di neve.