La statale 33 del Sempione è stata riaperta da Ornavasso a Iselle (Vco) in entrambi i sensi di marcia, e a Gravellona Toce, rimane invece chiuso il tratto compreso tra Iselle e il confine di stato con la Svizzera. Lo comunicano la Prefettura di Verbania e Anas. Rimangono anche chiusi gli svincoli di Anzola, Mergozzo e Domodossola sud (km 120,000). per i veicoli diretti a Domodossola è possibile – spiega Anas – utilizzare lo svincolo in località Nosere.