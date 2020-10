Maltempo Piemonte: riaperto uno dei ponte nel Novarese sul Sesia  

Mentre si attende per domani la visita del presidente della Regione Alberto Cirio, la provincia di Novara cerca faticosamente di ritornare alla normalità. I maggiori problemi sono ancora legati alla difficoltà di circolazione: il crollo del ponte di Romagnano Sesia ha fatto venire meno il principale collegamento tra i territori del novarese e del vercellese. Il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti con il consigliere delegato alla viabilita’ Marzia Vincenzi ha lavorato in queste ore perche’ vengano avviati quanto prima i rilievi per accertare le cause del crollo.

Resta chiuso anche il ponte più a monte, quello tra Grignasco e Serravalle Sesia, “in attesa – spiega Binatti – di poter effettuare accertamenti strutturali non appena il livello dell’acqua lo consentira'”. Riaperto invece quello più a valle, tra Carpignano e Ghislarengo.

Ancora chiusi il tratto urbano della Strada provinciale 22 Ghemme-Cavaglio in territorio del Comune di Cavaglio, e la Strada provinciale 47 Pogno-Alzo nel Comune di Pogno, dove resta isolata la frazione di Monte San Giulio. Oltre ai danni e ai problemi che si sono verificati sulla rete viaria in queste ore le Amministrazioni comunali della Bassa Sesia e di Novara hanno dovuto occuparsi delle persone sfollate precauzionalmente a causa dell’innalzamento del fiume Sesia e del torrente Agogna: nove a Ghemme, ventisette – dei quali sette minori – tra San Nazzaro e Recetto, due a Vinzaglio e due nel capoluogo, nel quartiere periferico del Torrion Quartara di Novara. Una situazione davvero difficile, in parte rientrata nel tardo pomeriggio quando una parte degli sfollati ha potuto far ritorno a casa. E’ ripresa da meta’ pomeriggio una leggera pioggia su tutto il novarese, ma secondo le previsioni di Arpa non dovrebbero ripetersi fenomeni di grossa intensità.