Maltempo Piemonte: ripristinata la fibra, ospedali in Valsesia in rete

E’ stato riparato il guasto sulla linea che consente i collegamenti con l’ospedale di Borgosesia (Vercelli). Lo comunica l’Asl al termine di una parte dei lavori di ripristino della rete informatica con i presi’di ospedalieri valsesiani, andata ko dopo il crollo del ponte che collegava Gattinara a Romagnano (Novara). L’esondazione della Sesia, oltre a mandare in frantumi il viadotto, aveva tranciato la fibra che assicurava il dialogo tra l’Asl e la rete ospedaliera del territorio.

Il Ss. Pietro e Paolo è tornato pienamente operativo e i servizi sono stati ripristinati; dall’Asl informano che i pazienti che non sono riusciti ad eseguire le prestazioni in questi giorni saranno ricontattati per riprogrammare l’appuntamento. Rimangono ancora alcune criticita’ sulla rete della Casa della salute di Gattinara; i tecnici inviati dai fornitori del servizio sono a lavoro per riuscire a ripristinare completamente il collegamento.