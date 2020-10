Maltempo Piemonte, a Limone 322mm di pioggia: crolla strada in Val Roya, il Tanaro fa paura [FOTO e VIDEO]

Diventa sempre più critica la situazione in Piemonte a causa delle piogge incessanti e dei forti venti. Sono saliti a 322 i millimetri di pioggia caduti a Limone Piemonte, nel Cuneese. Sulla zona insiste un pericoloso temporale autorigenerante. Una simile quantità di pioggia non poteva che provocare danni tra frane e fiumi esondati.

La Statale 20 del Col di Tenda e’ crollata a causa della piena del fiume Roya, sul versante francese dell’omonima vallata, dove la strada in quel tratto prende il nome di RD6204. La notizia e’ confermata dai carabinieri di Borgo San Dalmazzo. Non si hanno notizie, al momento di auto coinvolte e persone ferite. L’incidente e’ avvenuto dalle parti di Vievola.

A Limone verso alle 16 il torrente Vermenagna e’ esondato e la strada statale 20 e’ ancora chiusa all’altezza della chiesa di Sant’Antonio: ci sono carabinieri e personale Anas a presidiare e deviare il traffico. In Francia in valle Roya, tra Limone e Ventimiglia, ci sono state due frane, la strada interrotta fin da stamane alle 12 e treni bloccati. Disagi anche per i pendolari dei treni interrotti al pomeriggio. A causa delle frane Trenitalia non ha potuto attivare pullman sostitutivi: l’alternativa e’ passare su treno da Savona e poi Fossano, con tempo raddoppiati.

In 6 ore a Limone sono caduti 262 millimetri di pioggia, riporta Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), 171 alla diga del Chiotas a Entracque. Il fiume Tanaro preoccupa a Ormea, trovandosi vicino al livello di guardia.