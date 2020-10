Maltempo, alluvione in Piemonte: piogge senza precedenti, 662mm da ieri a Sambughetto e 620mm a Mergozzo. Tutti i DATI e le FOTO del disastro

Sono impressionanti i dati pluviometrici delle ultime ore in Piemonte, dove da ieri piove in modo torrenziale con forti temporali che hanno devastato il territorio. Il bilancio è di un morto in Valle d’Aosta, 11 dispersi in Piemonte e altri 12 dispersi in Francia, nel dipartimento di Nizza, molto vicino al confine con l’Italia. Il governatore del Piemonte Cirio ha spiegato che “al momento si registrano 10 dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche sul vsersante italiano e Francese“. Un altro disperso “si registra nel Vercellese, nel Comune di Varallo Sesia, caduto con la sua auto nel Sesia”. I danni maggiori si sono registrati nel bacino del Toce, del Tanaro, nel Biellese e nel bacino della Sesia, con frane, allagamenti e cadute di alberi. Il Tanaro, nel tratto da Ponte Nava a Ceva è esondato in diversi punti. Evacuate famiglie a Limone, Vernante, Priola e Garessio. In quest’ultimo comune una borgata e’ rimasta isolata. Sempre nel Cuneese, tra Mombasiglio e Lisio la strada provinciale 34 e’ completamente erosa dall’azione dell’acqua. In quest’ultimo comune una borgata è rimasta isolata. L’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi si è recato questa mattina in alcune zone del Tanaro e ha parlato di “situazione disastrosa“, sottolineando come “desti preoccupazione il Sesia, la cui piena sta passando ora, senza contare tutti i danni, le frane, le strade allagate, i borghi isolati“.

Quest’ondata di maltempo ha provocato piogge senza precedenti nella storia del Piemonte, che è già di per sè una Regione molto piovosa e abituata a precipitazioni abbondanti. Eppure mai, nella storia, le stazioni meteorologiche avevano misurato piogge così abbondanti nell’arco di 24 ore: l’Arpa Piemonte ha spiegato che il precedente record storico di piogge giornaliere è stato ampiamente superato. Risaliva al lontano 1958, ben 62 anni fa. L’area più colpita è stata quella del Verbano-Cusio-Ossola, dove da ieri sono caduti addirittura 662mm di pioggia a Sambughetto, 620mm a Mergozzo, 610mm a Piedicavallo, 552mm a Fobello, 495mm a Oropa, 452mm al Rifugio Camparient, 439mm a Mottarone, 438mm a Fomarco, 423mm a Cicogna di Cossogno, 414mm a Boccioleto, 393mm a Pizzanco, 373mm a Larecchio, 363mm a Toceno, 348mm a Someraro, 345mm a Pray, 342mm a Cursolo, 331mm a Trivero, 313mm a Graglia e 308mm a Pettinengo.

Piogge senza precedenti anche nel Cuneese, dove Limone Piemonte è stato devastato dall’esondazione del torrente Vermegnano. La località turistica è isolata in seguito alla chiusura della statale da Vernante. A Garessio e Ceva è esondato il Tanaro, che a Ormea ha battuto i valori dell’alluvione del 1994 e di quella del 2016, prima di rientrare sotto i livelli di pericolo. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico piemontese stanno operando alle Terme di Valdieri dove è crollato il ponte che collega le terme con la parte alta dell’abitato. Al momento si stanno evacuando a piedi 7 persone che si trovavano nelle case isolate. Alcuni vengono trasportati in barella lungo il sentiero pedonale, in condizioni pessime a causa della presenza di fango e detriti dovuti dalle abbondanti piogge. In mattinata la frazione di San Giacomo di Entracque, è stata isolata, con una squadra di soccorritori che ha raggiunto il posto per valutare come evacuare gli abitanti. A Limone Piemonte, Ormea e Garessio diverse abitazioni sono state sgomberate per l’esondazione di corsi d’acqua. Sono caduti ben 586mm di pioggia a Limone Piemonte, 432mm al Monte Berlino, 384mm alla Diga del Chiotas, 356mm a Piaggia, 319mm a Ponte di Nava, 306mm a Frabosa Soprana e 283mm a Upega.

Alluvione anche a Borgosesia, nel Vercellese, dove l’onda di piena da record del Sesia, che ha raggiunto gli 8,54 metri, ha causato esondazioni diffuse. Nelle principali città del Piemonte sono caduti 265mm di pioggia a Biella, 221mm a Verbania, 134mm a Vercelli, 114mm a Novara, 113mm a Casale Monferrato, 87mm ad Asti, 65mm a Cuneo, 63mm ad Alessandria e 60mm a Torino. In tutta la regione per la gestione dell’emergenza sono impegnate le stazioni del Soccorso alpino di Ornavasso (Vb), Alagna Valsesia e Borgosesia (Vc), Limone Piemonte (Cn), la stazione di Cuneo impegnata a Valdieri (Cn) e le stazioni di Chiusa Pesio e Mondovi’ che operano a Frabosa Soprana (Cn). Le squadre di soccorritori speleologici hanno, invece, raggiunto il comune di Garessio (Cn).

Sei persone in un camper sono state salvate dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago 55 a Vercelli. Il gruppo si era rifugiato sul tetto del mezzo che, parcheggiato in campo da cross nella zona a Est della città, era stato sommerso dall’esondazione del Sesia. All’alba l’operazione di soccorso, svolta in condizioni meteo proibitive. È dal pomeriggio di ieri che il maltempo sta interessando gran parte del Piemonte e in particolare le province di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania. Le squadre di vigili del fuoco hanno svolto finora 130 interventi per smottamenti, allagamenti diffusi e danni d’acqua in genere. Nel cuneese chiuso il tunnel di Col di Tenda a causa di una frana, un italiano risulterebbe disperso dopo essere stato travolto dalle acque di un torrente: in corso le ricerche svolte da vigili del fuoco francesi e italiani. Un disperso anche a Varallo (Vc), lungo la S.P.105, dove una vettura è precipitata nelle acque del fiume Sesia a causa dell’improvviso cedimento del manto stradale. A Limone Piemonte, Ormea e Garessio diverse abitazioni sono state sgomberate per l’esondazione di corsi d’acqua.