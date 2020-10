Maltempo in Piemonte: crolla campanile nell’Alessandrino, nessun ferito

Continua dunque a causare danni la violenta ondata di maltempo che nel fine settimana ha colpito il Piemonte.

E’ crollato un piccolo gioiello architettonico, il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato: è collassato nella serata di ieri, alcune ore dopo che l’area era stata transennata in seguito alla caduta di alcuni calcinacci.

Non si registrano feriti.

I calcinacci del campanile hanno danneggiato il tetto e il balcone di una casa vicina, ma non sono state necessarie evacuazioni.