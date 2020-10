Maltempo Piemonte, crolla strada nel Vercellese: un disperso

C’e’ un secondo disperso in Piemonte, dopo il margaro cuneese della notte, a causa del maltempo. Si tratta di un ragazzo che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che e’ in parte crollata. Lo rende noto all’ANSA il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta. Con il disperso c’era una seconda persona, che si e’ invece messa in salvo.

Situazione molto difficile anche nella zona pianeggiante della provincia di Vercelli, capoluogo compreso. L’autostrada A4 Torino-Milano e’ chiusa da questa notte intorno alle 4,30 nel tratto vercellese nella zona dei caselli di Santhia’, Balocco, Greggio e Carisio. L’acqua del torrente Cervo e della roggia Berzetti ha invaso l’autostrada e sfiorato anche la linea ferroviaria dell’Alta Velocita’. Il comune di Balocco e’ isolato. A Vercelli, dove e’ stato chiuso il ponte sulla tangenziale, la Sesia e’ esondata in diversi punti allagando scantinati garage e abitazioni al piano terra.