Maltempo Piemonte, ai danni dell’alluvione si aggiunge il rischio dei lupi in fuga da un parco francese

C’e’ anche la fuga di 7 esemplari di lupo nero del Canada dal parco francese Alpha di Saint Martin Vesubie devastato dall’alluvione di inizio mese a preoccupare gli agricoltori che, al pari di altre categorie, lamentano i gravissimi danni causati dalla furia del maltempo in Piemonte. Si tratta di animali allevati in semiliberta’. “Una notizia che genera forti preoccupazioni per la sicurezza delle persone, degli allevamenti e che puo’ implementare ulteriormente l’abbandono di pascoli e territori con un grave danno ambientale“, commentano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale.

“Siamo preoccupati per i nostri imprenditori che operano nei territori di confine in quanto questi animali risultano essere di taglia piu’ grande del lupo appenninico gia’ presente, e ancora piu’ aggressivi”, spiegano Moncalvo e Rivarossa – “Si tratta inoltre di esemplari assolutamente non autoctoni, invitiamo gli enti preposti a vigilare ed intervenire, non solo per la cattura, ma anche per impedire ibridazioni che possano essere fonti di ulteriori problemi. E’ inspiegabile – concludono Moncalvo e Rivarossa – come, a fronte di una popolazione oltremodo numerosa e dannosa di lupi che si e’ stabilita sulle Alpi, ci siano anche soggetti ed enti che sperimentano allevamenti di lupi provenienti addirittura dal nord America. Evidentemente a qualcuno piace scherzare col fuoco”.