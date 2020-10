Maltempo Piemonte, esondazione del Tanaro a Garessio: devastato il centro storico, gravi danni a negozi e attività [FOTO e VIDEO]

Le piogge senza precedenti che si sono abbattute in Piemonte hanno messo in ginocchio la regione, in particolare il Cuneese. A Limone Piemonte la situazione più drammatica, ma anche Garessio ha subito pesanti danni a causa dell’esondazione del fiume Tanaro. Le acque del fiume hanno travolto anche il centro storico della località, provocando danni estesi a negozi, abitazioni e proprietà.

Incredibili le immagini di una pasticceria, completamente devastata da fango e acqua. All’esterno, si vede il fiume di fango e detriti che ha invaso le strade, mentre all’interno è tutto a soqquadro, con il fango che ha invaso i locali (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il Tanaro, nel tratto da Ponte Nava a Ceva, è esondato in diversi punti. Evacuate famiglie a Limone, Vernante, Priola e Garessio. In quest’ultimo comune una borgata è rimasta isolata.

“Non ci sono né vittime, né feriti, né dispersi ma la situazione è drammatica. C’è un paese di 4 mila abitanti che è senza acqua e luce e tutto ciò potrebbe durare fino a martedì. Ho davanti delle immagini devastanti. Noi chiediamo da anni la costruzione di un nuovo ponte che possa fronteggiare il fiume Tanaro quando si alza e far defluire l’acqua. C’è già il progetto ed è in corso una discussione con la Regione”. Così all’Adnkronos il sindaco di Garessio Ferruccio Fazio.

I maggiori del maltempo in Piemonte si sono registrati nel bacino del Toce, del Tanaro, nel Biellese e nel bacino della Sesia, con frane, allagamenti e cadute di alberi.