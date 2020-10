Maltempo Piemonte, migliora la situazione dei fiumi: “Livelli dei corsi d’acqua ovunque al di sotto della soglia di pericolo”

I livelli dei corsi d’acqua sono scesi ovunque al di sotto della soglia di pericolo ad eccezione del Po a Valenza che l’ha superata in serata. Permangono al di sopra del livello di guardia, ma in calo, Sesia, Tanaro e asta di Po a valle della confluenza con la Dora Baltea.

A darne notizia Arpa Piemonte che annuncia per domani possibili precipitazioni sull’arco alpino settentrionale ed occidentale, anche a carattere di rovescio, con valori localmente moderati, in particolare sul Piemonte settentrionale, sebbene non si escludano fenomeni sparsi sulla regione di intensità più debole. Possibili fenomeni a carattere temporalesco in sconfinamento dalla Liguria di Levante si potranno verificare dalla tarda serata sul settore Appenninico. La quota delle nevicate si manterrà sui 1800 – 1900 metri. La ventilazione sulle pianure orientali andrà ad attenuarsi nel corso della notte. Attesi ulteriori decrementi dei livelli dei corsi d’acqua, ma non si escludono locali piene sull’idrografia minore associate alle precipitazioni a carattere di rovescio ancora previste. Il Lago Maggiore sarà ancora in crescita ma con velocità più modesta ed il Po ad Isola S. Antonio nella notte potrà raggiungere il livello di guardia rimanendo comunque al di sotto della soglia di pericolo.