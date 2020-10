Maltempo Piemonte: ancora una frana al confine con la Svizzera

Dopo l’ondata di maltempo che ha investito il Piemonte, non si fermano gli eventi legati alle conseguenze idrogeologiche dell’evento.

Ieri notte una nuova frana si è registrata a Camedo, a poche centinaia di metri al di la’ del confine tra la Val Vigezzo e la Svizzera: diversi massi sono caduti sull’asse stradale, ma nessun mezzo è rimasto coinvolto.

Le autorità svizzere al Coordinamento provinciale dei frontalieri Vco hanno spiegato che al momento non è possibile far intervenire sul posto i tecnici per bonificare il versante: la strada rimane chiusa e i pendolari sono obbligati a transitare sulla strada della Valle Cannobina, più lunga e impervia.