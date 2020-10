Oltre alla Valsesia, danni ingenti e allagamenti si registrano anche nella zona pianeggiante della provincia di Vercelli. Il fiume Sesia ha rotto gli argini nei pressi di Caresana, al confine con la provincia di Pavia, inondando i campi. Situazione critica anche a Borgo Vercelli, dove il fiume principale del territorio ha rotto gli argini nei pressi della cascina Castelmerlino arrivando fino al centro abitato (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). A seguito della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, la prefettura di Vercelli comunica che e’ stato necessario il temporaneo allontanamento dalla propria abitazione di circa 80 persone tra Vercelli, Borgo Vercelli, Borgosesia e Motta de’ Conti; alcuni sono stati ospitati da parenti, altri allocati in strutture comunali di protezione civile. In relazione all’evolversi della situazione il Centro tornera’ a riunirsi nel primo pomeriggio.

Senza soste il lavoro dei vigili del fuoco per risolvere i problemi in provincia di Alessandria. Squadre attive per recuperare quattro cacciatori bloccati dalle piene dei corsi d’acqua. A Casale Monferrato due sono stati soccorsi lungo il Sesia con l’elicottero; per gli altri due, nel tratto di Po a Bassignana, e’ in azione il gommone. Prosegue intanto la rimozione di piante e cornicioni pericolanti. Una ventina gli interventi completati dalle 8 a mezzogiorno e poco meno di una decina in coda tra Alessandrino, Casalese, Acquese e Ovadese.