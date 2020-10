Maltempo Piemonte: oggi la rimozione delle macerie del ponte crollato a Romagnano Sesia

Al via oggi i lavori di rimozione delle macerie del ponte sul Sesia a Romagnano, crollato sabato scorso a causa della piena del fiume.

La Provincia di Novara ha pubblicato ieri un provvedimento di incarico con la procedura di somma urgenza ad una azienda della zona, che procederà all’eliminazione dei materiali dal letto del fiume per ripristinare la sezione idraulica normale.

In riferimento a soluzioni provvisorie di collegamento tra la sponda novarese e quella vercellese, si ipotizza un ponte militare sul fiume o il riutilizzo di un vecchio ponte ferroviario dismesso sulla linea Santhia’-Arona.