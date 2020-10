Maltempo Piemonte, AIPo: “Piena del Po in transito nell’Alessandrino, colmo stanotte nel tratto lombardo ed emiliano” [FOTO]

Sta transitando all’idrometro di Ponte Valenza (Alessandria) il colmo di piena del Po, con livelli superiori alla soglia 3 di criticita’ (elevata, colore rosso), senza pero’ raggiungere valori prossimi alle sommita’ arginali. Lo comunica l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), secondo cui il colmo si propaghera’ tra stanotte e domani nelle prime sezioni del tratto lombardo ed emiliano generalmente con livelli di criticita’ 2 (moderata, colore arancione).

AIPo informa che il suo personale “e’ attivato per il monitoraggio della piena e delle opere idrauliche di propria competenza, sia nella sede centrale dell’Agenzia che col personale degli uffici sul territorio, in stretto coordinamento con tutti gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali“. A Calendasco (PC), sul cantiere presente lungo l’arginatura maestra del Po, e’ stato effettuato un piccolo intervento di messa in sicurezza a scopo precauzionale.