Maltempo Piemonte, piogge forti e vento a 142km/h: nel Cuneese caduti già 139mm

Il maltempo inizia a sferzare pesantemente anche il Piemonte, dopo aver provocato già danni con nubifragi e frane in Liguria. Nell’Alessandrino, si stanno verificando piogge abbondanti e vento forte, soprattutto sull’Appennino, al confine con la Liguria. Raffiche con punte massime fino a quasi 81km/h a Bric Berton di Ponzone (nell’Acquese); 77km/h a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera) e 63km/h a Sardigliano (tra Novese e Tortonese, alle 12).

Alle ore 15, si registrano: 139mm a Limone Piemonte, 127mm a Piani di Carrega, 123mm a Diga del Chiotas,112mm a Colle San Bernardo, 108mm a Lago Paione, 105mm a Piedicavallo, 98mm a Pizzanco.

Nel primo pomeriggio la stazione meteo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) di Rocca dell’Abisso (2775 metri di altitudine, nelle Alpi Marittime) l’anemometro ha registrato raffiche a 142km/h; al Colle s.Bernardo, sopra Garessio, sempre nel Cuneese, vento a 118km/h.

Sull’A26 chiusura cautelativa dell’entrata di Masone (Genova) in entrambe le direzioni. Sulla viabilita’ locale chiusura del guado a Voltaggio lungo la SP 166 sul torrente Morsone, dopo quelle gia’ disposte nella tarda serata di ieri per lo stato di preallerta di quelli a Melazzo sull’Erro, Gavi sul Lemme, Sezzadio sul Bormida e Capriata d’Orba sull’Albedosa. Chiusa anche – come da protocollo – la Provinciale 456 del Turchino in localita’ Gnocchetto di Ovada per la frana causata dalle ondate di maltempo dello scorso anno. A Bosco Marengo, sottopasso di via Ghiare chiuso per allagamento.

La Provincia di Cuneo ha aperto gli uffici di Protezione civile per garantire monitoraggio della viabilita’ e pronto intervento. E’ stata chiusa la strada provinciale del colle dell’Agnello in valle Varaita verso la Francia, dove sta nevicando: la chiusura al transito durera’ almeno fino alle 12 di lunedi’ 5 ottobre. Per la forte pioggia una frana si e’ staccata alle 12 in valle Roya (in Francia, tra Piemonte e Liguria) in localita’ Paganin nel Comune di Saint Dalmas de Tende: rocce e detriti hanno portato alla chiusura a tempo indeterminato e senza deviazioni della strada che prosegue dal colle di Tenda a Limone (Cuneo). Cancellati in mattinata alcuni treni tra Cuneese, Ventimiglia e Breil Sur Roya. Resta percorribile per adesso il colle della Maddalena, dove sta nevicando.