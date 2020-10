Maltempo, in Piemonte “lo stato di allerta rimane massimo”: situazione “catastrofica” a Limone, chiusa la Torino-Aosta per l’esondazione della Dora [FOTO]

“In Piemonte abbiamo una situazione particolarmente critica, che ha colpito buona parte della regione. Fortunatamente ha smesso di piovere, ma lo stato di allerta rimane massimo“: lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in riferimento al maltempo delle ultime ore. “Abbiamo intere frazioni isolate, decine di famiglie sfollate, ponti distrutti dalla furia dell’acqua il fenomeno e’ dovuto all’intensissima pioggia del pomeriggio di ieri e della notte scorsa. In particolare, i danni piu’ gravi li stiamo registrando lungo il Tanaro“. “Abbiamo una situazione molto complicata, il tempo ora sembra aiutarci, ma teniamo alta la guardia. Sono oltre 55mila le utenze della luce che in questo momento sono in corso di recupero“. “Dobbiamo stare vicini ai nostri sindaci,in questo momento sono moltissimi i volontari che stanno lavorando per garantire la sicurezza“.

E’ stata chiusa per precauzione, a causa dell’esondazione del torrente Dora, l’autostrada A5 Torino-Aosta tra gli svincoli di Quincinetto e Scarmagno: lo ha reso noto Ativa, la societa’ che gestisce il tratto Torino-Quincinetto.

“La situazione e’ catastrofica, sono esondati rii e torrenti, cancellando strade e facendo crollare una palazzina in corso di ristrutturazione. Vie dissestate, la celebre strada romana non c’e’ piu’. Acqua e fango hanno invaso la statale del colle di Tenda“: lo ha spiegato il sindaco di Limone, Massimo Riberi, dopo l’alluvione che ha colpito la localita’ turistica delle Alpi piemontesi.

A Limone si registrano 33 sfollati da case vicine ai rii esondati, manca l’acqua potabile e quasi tutto il paese e’ senza corrente elettrica. “Ci sono problemi soprattutto per la viabilita’, visto che si avvicina la stagione invernale – ha aggiunto il primo cittadino -. Un fatto cosi’ non era mai successo nella storia del Paese, ci ha messo in ginocchio ma siamo uomini di montagna e riusciremo a farcela, anche questa volta“.