Maltempo, piena del fiume Po: il colmo transiterà a Piacenza nella notte, domani a Cremona

Il colmo di piena del Po sta transitando in queste ore a Ponte della Becca “con valori nell’intorno della soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione); secondo l’ultima rilevazione il livello raggiunto è di m 4,64 sullo zero idrometrico (inizio soglia 2 di criticità: m 4,50; inizio soglia 3 di criticità: m 5.50).

E’ previsto che il colmo transiti a Piacenza nel corso della notte, con livelli di moderata criticità (soglia 2, colore arancione) e a Cremona nel corso della giornata di domani (5 ottobre), con valori che dovrebbero rimanere al livello 1 di criticità (ordinaria, colore giallo). Potranno essere interessate dalla piena le aree golenali aperte“: è quanto rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

“E’ raccomandata prudenza nelle aree prospicienti il fiume. Il personale AIPo rimane attivato nel monitoraggio della piena e delle opere idrauliche di propria competenza, sia nella sede centrale dell’Agenzia che col personale degli uffici sul territorio, in stretto coordinamento con tutti gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali.“