Maltempo, Aipo: graduale decrescita della piena del Po 

Il colmo di piena del fiume Po è transitato durante la notte a Piacenza con m 6.29 sullo zero idrometrico – livello 2 di criticità (moderata, colore arancione, che a Piacenza inizia a m 6) ed è in corso una graduale decrescita; i livelli sono già rientrati al di sotto della soglia 2. E’ quanto rileva l’agenzia interregionale per il fiume Po, in seguito al monitoraggio costante del grande fiume.

A Cremona il colmo sta transitando in queste ore con m 2.28 sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità, ordinaria, colore giallo). Si prevede che il colmo raggiunga Boretto – dove il livello ha superato stamattina la soglia 1 di criticità (posta a m 4.50 ) – indicativamente tra la notte e la mattina di domani, 6 ottobre, attestandosi su livelli di criticità ordinaria (livello 1, colore giallo), nell’intorno di m 5.30.

A Borgoforte il colmo transiterà tra il pomeriggio e la sera di domani, 6 ottobre, con livelli previsti di criticità ordinaria (livello 1, colore giallo). Su tutto il tratto piemontese e lombardo a monte di Piacenza i livelli del Po sono tornati sotto le soglie di criticità (criticità assente, colore verde). La piena, conclude Aipo, potra’ interessare le aree golenali aperte. E’ raccomandata prudenza nelle aree prospicienti il fiume.