Maltempo, forti piogge in Liguria: punte di 91mm e venti fino a 151km/h, alberi caduti [FOTO]

Forti temporali stanno colpendo la Liguria, il Piemonte e la Lombardia occidentale. Le piogge più intense finora hanno riguardato la Liguria, dove alle 9:45, gli accumuli sono già ingenti: 91mm a Fabbriche, 86mm a Pietralavezzara, 85mm a Campomorone, 84mm a Barbagelata, 83mm a Mignanego, 80mm a Monte Pennello, 79mm al Porto di Arenzano, 77mm a Masone, 58mm a Begato, 56mm a Busalla, 53mm a Loco di Rovegno. Piogge intense anche in Piemonte, al confine con la Liguria: 87mm a Fraconalto, 70mm a Capanne Marcarolo.

Sono entrate in allerta meteo ‘arancione‘ dalle 7 le zone del centro-ponente della Liguria e dalle 8 quelle dell’entroterra di centro-levante. L’allerta arancione scattera’ poi alle 12 sul levante, mentre per l’imperiese resta gialla tra le 00.00 e le 19.00 (bacini medio e piccoli). L’intensita’ oraria massima si e’ registrata a Mele (Genova) con 30,8 millimetri di pioggia caduti tra le 3.30 e le 4.30 di questa notte. I venti meridionali sono forti con raffiche di burrasca o burrasca forte: 151,6km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova), 132,5km/h a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova), 106,2km/h a Monte Pennello (Genova) mentre Punta Vagno ha toccato i 72km/h. Temperature minime elevate: localita’ piu’ fredda Poggio Fearza (oltre 1800 metri s.l.m) con +3,5°C, mentre in costa ci sono valori sopra i +15°C: Imperia +15,7°C, Savona +16,4°C, Genova +17,1°C e La Spezia +16,7°C.

Il maltempo inizia a creare i primi disagi a Genova. La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Busalla per la caduta di un albero che si e’ abbattuto sulla provinciale 226. Il tronco ha invaso completamente la carreggiata impendendo la circolazione. In mattinata, invece, un albero e’ caduto in A7: non ci sono feriti e il traffico non e’ stato interrotto.

Lungo la strada statale 1, la Aurelia, in entrambe le direzioni, e’ stata temporaneamente chiusa la galleria Pizzo dal km 547,4 al km 547,6 ad Arenzano, nella citta’ metropolitana di Genova, a causa delle intense precipitazioni in atto. Il traffico e’ deviato lungo l’autostrada A10. Lo comunica l’Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: