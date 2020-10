Maltempo, piogge torrenziali nel sud della Francia: 235mm in poche ore, ponte portato via dall’acqua [VIDEO]

Anche il sud della Francia, in particolare la zona di Nizza, non lontano dal confine italiano, è martoriato dalle piogge torrenziali che stanno colpendo il Nord Italia, determinando criticità tra Liguria, Piemonte e Lombardia. In Piemonte, si registrano punte di 322mm con conseguenti problemi di allagamenti, frane e strade interrotte. Stessa situazione in Liguria, mentre in Lombardia si superano i 100mm.

In Francia, un ponte e’ stato trascinato via dalla furia devastante dell’acqua nei pressi di Saint-Martin-Vesubie, il comune “epicentro” del maltempo estremo che si sta abbattendo sul dipartimento delle Alpi Marittime (vedi video in fondo all’articolo). “A Saint-Martin-Vesubie i danni sono considerevoli, e’ l’epicentro del fenomeno” meteo, ha dichiarato all’agenzia France Presse il deputato di zona, Eric Ciotti, affermando che sono caduti “235 millimetri d’acqua in qualche ora“. “La stazione di servizio del villaggio e’ stata portata via, delle case sono fortemente danneggiate, lo stadio e il cimitero sono annegati”. Per lui, nei fiumi Vesubie e Tinee’ “siamo a un livello da piena centenaria”.

Allerta rossa meteo anche a Nizza dove sono stati chiusi parchi e giardini oltre che il sentiero del litorale e le spiagge. Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha inoltre annunciato la chiusura dell’aeroporto, tra i principali scali di Francia, come anche dei campeggi. Chiusa al traffico anche la celebre Promenade des Anglais. Intervistato da BFM-TV, il sindaco si e’ inoltre detto “preoccupato” per la possibile scomparsa di una persona. “Ricerche sono in corso“, ha aggiunto Ciotti. Questa mattina, era gia’ stata sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Tolone-Nizza-Ventimiglia. La prefettura di zona ha inoltre deciso la chiusura di diversi centri commerciali dalle ore 14:00.