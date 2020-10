Maltempo: scende il livello del Po in provincia di Pavia

E’ sceso, nelle ultime ore, il livello del Po in provincia di Pavia. Dopo essere salito ieri sino a più 4,65 metri sopra lo zero idrometrico al punto di rilevazione del Ponte della Becca (a meno di un metro dalla soglia rossa di esondazione delle acque), alle 12 di oggi il fiume è sceso a più 2,76. Il Ticino, al Ponte in Barche di Bereguardo (Pavia), alle 12 era segnalato a più 2,20 sopra lo zero idrometrico ma in fase di stallo.

Nel frattempo sono ancora senza esito le ricerche del 77enne cacciatore bresciano che sabato, in seguito alla piena del Sesia, si era rifugiato in una cascina abbandonata a Palestro (Pavia) che è stata poi invasa dall’acqua.