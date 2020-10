Maltempo Pozzuoli, allerta arancione: chiuse scuole, cimitero e parchi

L’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile regionale preoccupa Pozzuoli: il sindaco, Vincenzo Foglioia, ha deciso di chiudere le scuole di qualsiasi grado e ordine del territorio comunale, così come anche i parchi ed il cimitero. Sono previste precipitazion intense e diffuse, con temporali e vento forte e mareggiate.

Problemi legati al coronavirus, invece, costringono Quarto e Monte di Procida a tenere chiusi rispettivamente i plessi del primo circolo didattico per sanificazione e le scuole fino a venerdì per il focolaio scoppiato nei giorni scorsi dopo una festa di matrimonio. A Bacoli, invece, la chiusura, dopo l’out precauzionale per i casi di positività al covid-19, è stata prolungata in vista del maltempo.