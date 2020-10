Maltempo in Puglia: danni nei campi e frantoi allagati, 50 mm di pioggia nel Leccese

Campi, frantoi e aziende agricole allagate dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Puglia nelle ultime ore.

“Ci sono comuni come Parabita (Lecce) dove in pochi minuti sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia. Il clima pazzo sta contribuendo a consumare il suolo per il 67,5% in contesti prevalentemente agricoli o naturali, depauperando pezzi di territorio e deturpando il paesaggio, oltre ad impoverire il tessuto imprenditoriale agricolo pugliese“, ha affermato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. “Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, dove l’eccezionalita’ degli eventi atmosferici e’ ormai la norma. Sbalzi termici significativi compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne“. Servono – conclude Coldiretti – interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque, campagne di informazione ed educazione sull’uso corretto dell’acqua e un piano infrastrutturale per la creazione di invasi che raccolgano tutta l’acqua piovana che va perduta e la distribuiscano quando ce n’e’ poca.”