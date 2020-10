Maltempo: riapre dopo 9 giorni collegamento Novara-Vercelli

I collegamenti tra le province di Novara e Vercelli, i cui territori sono stati sconvolti dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi, tornano alla quasi normalità. Sono stati riaperti i collegamenti diretti tra Vercelli e Novara tramite la SP11bis “Padana Superiore” e tra Vercelli e il casello della A26, che erano interrotti dallo scorso sabato a causa dell’alluvione. Un cantiere lampo, aperto e chiuso in 9 giorni nonostante la mole di lavori, che hanno comportato la rimozione delle parti danneggiate, la sistemazione dei riempimenti ed il livellamento del sedime, lo strato di binder d’asfalto e del sovrastante tappeto d’usura, la sistemazione delle barriere e la nuova segnaletica. Soddisfatto il presidente della provincia, Eraldo Botta, che ha sottolineato come l’interruzione della SP 11 comportasse un disagio importante per i tanti lavoratori che si spostano quotidianamente verso Novara e che fino a ieri erano costretti ad utilizzare l’autostrada A26 tra i caselli di Vercelli Ovest e Vercelli Est per bypassare il punto interrotto, pagando il pedaggio e aumentando i tempi di percorrenza. Sono in corso i lavori per ripristinare anche la tangenziale nord di Vercelli, tuttora non utilizzabile.