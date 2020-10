Maltempo Roma, un forte temporale colpisce la Capitale: le immagini di uno scenario pazzesco [VIDEO]

Si è abbattuto nelle ultime ore su Roma un forte temporale: vento e pioggia hanno colpito la Capitale, per uno scenario reso ancora più spettacolare dai fulmini.

Arrivano dai Parioli, dalla Garbatella e da tanti altri quartieri romani le immagini del forte maltempo che si è abbattuto su Roma. Non si registrano, al momento, danni.

Ieri la Protezione Civile aveva elevato il livello di allerta meteo, di colore arancione, prevedendo “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

Previsti anche “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, a ruotare dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte“. Il Centro Funzionale Regionale ha valutato l’allerta arancione per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali e allerta gialla per criticità idraulica su tutte le zone di allerta del Lazio. Emessa inoltre allerta per vento gialla su tutte le zone di allerta.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: