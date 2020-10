Maltempo, pioggia torrenziale nel Salento: danni e disagi

La pioggia torrenziale delle ultime ore ha creato pesanti disagi e danni ingenti nel sud Salento, in particolare a Casarano, Parabita, Matino, Taviano e a Maglie, dove il livello dell’acqua lungo alcune strade ha raggiunto e superato il metro di altezza. Molte vie non sono percorribili e diverse abitazioni nei piani bassi, garage e seminterrati sono stati allagati.

Diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle vetture sommerse dall’acqua. I vigili del fuoco lavorano con tutti gli uomini e i mezzi disponibili. Le strade sono state trasformate in torrenti nel giro di pochi minuti e la forza dell’acqua ha trascinato i secchi della spazzatura.

E’ in corso al conta dei danni, non solo nei centri abitati, ma anche nelle campagne allagate. La Protezione civile pugliese aveva diramato ieri un avviso di allerta meteo arancione per il Salento. La Protezione civile pugliese aveva diramato ieri un avviso di allerta meteo arancione per il Salento, valido fino alle 20 di oggi.