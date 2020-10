Maltempo: salvati due escursionisti nel Bresciano

Recuperati due escursionisti in difficoltà nella zona di Pezzeda, nel Bresciano.

Erano partiti da Collio ma hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in un canale molto ripido: trovandosi in difficoltà, anche per le condizioni meteo, hanno deciso di chiedere aiuto.

Sul posto le squadre del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, Stazione di Valle Trompia: sono stati localizzati a circa 1300 metri di quota, sotto la seggiovia, nei pressi del rifugio Blachi’.

Una volta raggiunti, i soccorritori li hanno recuperati e accompagnati a valle.