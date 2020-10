Maltempo – Situazione drammatica in Piemonte, è una notte di paura: 500mm a Limone, a Garessio esonda il Tanaro, il Cuneese è sott’acqua [FOTO e VIDEO]

È una notte da paura in Piemonte, dove le piogge torrenziali continuano a cadere incessanti. I terreni sono ormai saturi e non c’è modo di assorbire l’acqua che continua ad arrivare al cielo. Fiumi e torrenti iniziano ad esondare e si procede alle evacuazioni. Situazione particolarmente critica nel Cuneese, con una devastante alluvione a Limone e l’esondazione del Tanaro, ma anche nel Verbano e nel Biellese.

Situazione critica a Garessio, nel Cuneese, con il fiume Tanaro che sta esondando e continua a tenere in apprensione la popolazione (vedi video in fondo all’articolo). Tutti i ponti sono stati chiusi. A Bagnasco e’ attivo il Centro Operativo Comunale (Coc) e si stanno chiudendo i ponti che verranno monitorati e presidiati. La soglia di guardia era già stata superata alle 21.30, come indicato da bollettino ARPA. Il comune aveva preventivamente invitato i cittadini a rimuovere la auto lungo fiume e i commercianti a chiudere gli esercizi.

Sempre nel Cuneese, la Val Vermegnana è interessata da frane ed esondazioni. Isolata Limone Piemonte, una delle prime stazioni sciistiche delle Alpi a inizio Novecento, dove sono caduti gia’ 500 mm di pioggia e continua a diluviare. I vigili del fuoco hanno allestito un posto di comando avanzato da dove stanno coordinando le operazioni di soccorso. In arrivo squadre anche da Torino. Evacuate alcune persone, i vigili del fuoco stanno cercando di raggiungere il Tunnel del Tenda, collegamento tra Italia e Francia, dove quattro persone, forse vigili del fuoco francesi, sarebbero rimaste bloccate dall’acqua.

Nel cuneese si segnalano significativi incrementi dei corsi d’acqua. Superamenti della soglia di guardia sono stati registrati per il Corsaglia a Frabosa Soprana e il Vermenagna a Robilante. Nel vercellese il Sesia a Borgosesia ha superato la soglia di pericolo mentre valori in crescita ma ancora al di sotto delle soglie di guardia sono registrati nel Mastallone a Varallo, sempre nel vercellese, e il Sessera a Pray, nel biellese. Nel Verbano si segnalano superamenti delle soglie di guardia per il torrente Anza e per lo Strona a Gravellona, mentre nel Torinese i livelli dell’Orco crescono con valori al momento al di sotto delle soglie.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, le prossime ore continueranno a essere caratterizzate da forte e diffuso maltempo sulla regione, con particolare criticità sulle zone al confine con la Liguria e sul settore settentrionale. La persistenza delle precipitazioni porterà a un sensibile aumento dei livelli idrometrici anche nei corsi d’acqua principali. Nel nord Piemonte i livelli di Sesia e Toce aumenteranno fino a superare le soglie di guardia. In crescita anche il livello del lago Maggiore mentre nel torinese i livelli del Po saranno in crescita nella notte. Incrementi più consistenti saranno registrati, invece, per la Dora Baltea. Intanto, vigili del fuoco del comando di Torino stanno andando a rafforzare il dispositivo di soccorso del comando di Cuneo impegnato per fronteggiare il maltempo che ha colpito la valle Vermenagna isolando il colle di Tenda e dell’alta valle. Nucleo sommozzatori, operatori macchine movimento terra e soccorritori fluviali sono in arrivo nelle zone più critiche.

Disagi nel Vercellese, Borgosesia chiude ponti

La Provincia di Vercelli ha chiuso un secondo tratto della Sp9 della Valmastellone, in Valsesia, per eccessiva pericolosita’ della situazione viabile a seguito del crollo di un muro di contenimento in localita’ Molino di Cravagliana. E’ presente segnaletica di avviso dall’abitato di Varallo. La provinciale che collega gli abitati di Doccio nel Comune di Quarona, e Crevola, nel Comune di Varallo, e’ stata chiusa in seguito allo schianto di alcune piante. Sono state posizionate debite segnaletiche in entrambe le direzioni. A Borgosesia il sindaco Paolo Tiramani, parlamentare della Lega, ha deciso in via precauzionale di chiudere i principali ponti di accesso alla citta’: Aranco, Isolella, Rondo’, con presidi per il passaggio dei mezzi di soccorso. La decisione dopo l’innalzamento del fiume Sesia, cresciuto, in poche ore, di 5 metri. “I dati di Arpa sono molto preoccupanti”, precisa il sindaco invitando i cittadini a restare in casa. La conferma della situazione problematica arriva dal Centro meteo Piemonte, che indica il grado di innalzamento delle acque del fiume, passato da 0,4 a oltre 5,2 metri nel punto di rilevamento. Il problema, se la pioggia prosegue con questa intensita’, si riflettera’ poi sul vercellese, dove il fiume arrivera’ ulteriormente ingrossato dalla confluenza di Sessera e delle rogge minori.

Sono in corso in queste ore diversi interventi dei vigili del fuoco del comando di Vercelli. Nel capoluogo e in pianura un blackout avvenuto in serata ha provocato diverse richieste di soccorso di persone bloccate in ascensore. Nella Bassa diversi interventi riguardano allagamenti di scantinati, tetti scoperchiati e taglio piante. In Alta Valsesia, sopra Varallo, una frana ha ostruito la strada provinciale 9 tra Saliceto e Ferrera; la Provincia informa che una squadra interverra’ domattina all’alba perche’ attualmente non ci sono le condizioni di sicurezza per operare. Isolati, a causa della frana, gli abitanti di Fobello, Cervatto e Rimella.

Frane e blackout elettrici, disagi nel Biellese

Il crollo di un muro di contenimento ha provocato una frana a Candelo, che ha interrotto il traffico ferroviario sulla Biella-Santhia’. I passeggeri in viaggio sono stati trasferiti su bus sostitutivi per arrivare a destinazione. Sulla stessa linea sono segnalati anche allagamenti all’altezza di Salussola. Ad Andorno, in frazione Cerruti, e’ caduta una pianta sulla strada che porta alla frazione di San Giuseppe di Casto. A Tavigliano, invece, il fusto di un albero caduto ha tranciato i cavi dell’Enel. Sono senza corrente anche gli abitanti di Lessona. Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, sta seguendo l’evolversi della situazione in Prefettura. Problemi anche in Valle Cervo, isolata a causa di una serie di frane che hanno portato alla chiusura della strada provinciale dalla frazione Valmosca fin verso Piedicavallo. Il sindaco di Campiglia, Maurizio Piatti, ha diramato un annuncio che invita tutti i residenti della Valle Cervo a restare a casa e a non mettersi in viaggio.

Uno smottamento di notevoli dimensioni si e’ abbattuto sul Santuario di San Giovanni d’Andorno, nel Biellese, invadendo la provinciale 513 che passa vicino alla struttura. La frana ha travolto il muro dell’ala che ospita le mostre e avrebbe interessato anche la chiesa. Un intervento dei Vigili del Fuoco e’ previsto solo per domani, in quanto la Valle Cervo al momento resta isolata per numerose frane lungo la strada.

Protezione civile al lavoro ad Alessandria

Protezione Civile al lavoro, ad Alessandria, nonostante la situazione Maltempo siamo al momento meno critica che in altre zone del Piemonte. Distribuiti, in via preventiva, sacchetti di sabbia al Comune di Acqui Terme e nell’Acquese, dove sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per pali e alberi pericolanti. Sacchetti di sabbia anche ad Alessandria, destinati in modo particolare al sobborgo di Spinetta Marengo, in caso di esondazioni del rio Lovassina.

Situazione preoccupante in Verbano-Cusio-Ossola

Situazione meteo definita ‘preoccupante” dalla Protezione Civile provinciale del Verbano-Cusio-Ossola. La pioggia cade incessante da ore: completamente allagata la zona di Gravellona, dove e’ straripato il torrente Stronetta: allagati strade e capannoni, compreso quello della protezione civile. Situazione identica a Mergozzo, dove le strade sono completamente allagate. Strada provinciale chiusa in Vallestrona per due frane. Particolarmente colpita la zona del Cusio e della Bassa Ossola. L’invito alla popolazione e’ a rimanere in casa.