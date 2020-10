Maltempo, soccorso alpino recupera comitiva di escursionisti dispersi in Val Gesso

Gli escursionisti tedeschi dispersi in Valle Gesso (Cn) sono stati trovati e recuperati. Lo rende noto il Soccorso Alpino. Nel tardo pomeriggio e’ stato effettuato un sorvolo dei rifugi in quota con l’elicottero del 118 e con a bordo i tecnici di valle. L’obiettivo era verificare la situazione nel bivacco Guiglia e nel rifugio Questa, dove era piu’ probabile che si trovassero. Sono stati individuati nella seconda struttura in condizioni relativamente buone, ma impossibilitati a scendere. Grazie a due rotazioni sono stati evacuati tutti e 6 (5 uomini e 1 donna) e ricondotti sani e salvi in fondovalle.