Due motociclisti torinesi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco al Colle d’Esischie, a quasi 2.400 metri d’altitudine sulle Alpi in provincia di Cuneo, perche’ bloccati dalla fitta nevicata in corso sulla zona. Raggiunti dall’elicottero ‘Drago 55’, squadre li stanno accompagnando via terra al rifugio di Castelmagno, dove lasceranno le moto per proseguire in auto verso valle.