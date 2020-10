Maltempo, violentissima Squall-Line sul Mar Ionio: allarme in Albania, rischio di pesanti alluvioni nella notte [MAPPE]

Mentre i temporali colpiscono il Centro in modo sparso e in maniera più diffusa il Salento, nello Ionio si è formata una pericolosissima Squall-Line temporalesca. Al largo delle coste della Calabria, si stanno verificando violentissimi temporali che si spostano verso nord-est, in direzione dei Balcani. In serata, colpiranno violentemente l’Albania e le isole joniche della Grecia per una notte di forte maltempo.

Entro mezzanotte, sulle coste dell’Albania cadranno 200-300mm di pioggia, che determineranno alluvioni lampo e dissesti. Sulle isole greche, invece, cadranno circa 50-75mm. Sulle coste soffieranno venti compresi tra 65 e oltre 100km/h, in grado di provocare anche intense mareggiate. Forti temporali continueranno a colpire anche lo Ionio di fronte alle coste della Puglia, con cumulate di 75-100mm.

