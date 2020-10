Maltempo: chiusa la strada Lariana Lecco-Bellagio

E’ stata chiusa dal tardo pomeriggio odierno a causa di uno smottamento, la strada statale Lariana che collega Lecco a Bellagio, in provincia di Como, lungo il versante lecchese del Lago di Como.

La strada è stata invasa da fango e detriti nella zona del Melgone (Lecco) a seguito dell’allagamento causato da alcune rogge riempite in breve tempo dalle violente precipitazioni che hanno caratterizzato buona parte della giornata in provincia di Lecco.

Sul posto sono giunti volontari e vigili del fuoco con le forze dell’ordine per intervenire e cercare di riaprire l’arteria entro domani mattina. Nel frattempo il traffico viene deviato lungo la strada per Valbrona (Como). Rallentamenti per il traffico e allagamenti si registrano in vari settori della provincia di Lecco.