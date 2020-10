Maltempo, violentissimo temporale sulla costa jonica reggina: fulmini a raffica, “mai visto nulla del genere” [FOTO, VIDEO e MAPPE]

Un violento temporale sta colpendo la fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, in mare. Sta piovendo soltanto sull’estremità sud/orientale del basso jonio reggino, che è anche il punto più meridionale dell’intera Italia peninsulare. La pioggia cade sostanzialmente sulle spiagge e sulla linea costiera di Palizzi Marina, Spropoli e Capo Spartivento, il promontorio – come già anticipato – più a Sud del territorio italiano peninsulare. La particolarità del fenomeno è che è molto isolato, ed è accompagnato da un’attività elettrica eccezionalmente intensa. Tutt’intorno il cielo è sereno, con una luna molto luminosa che illumina a giorno il cumulonembo a sua volta “acceso” dai fulmini a ripetizione che si verificano al suo interno. Milioni di osservatori da tutta la Sicilia orientale e dalla Calabria jonica e meridionale stanno osservando il cielo in continuazione illuminato a giorno per la tempesta jonica, senza sentire i tuoni vista la lontananza dell’evento meteorologico estremo, le cui precipitazioni più intense sono limitate in mare aperto.

Nelle prossime ore, sulla calda superficie del mar Jonio si formeranno violenti temporali che per tutta la giornata di Venerdì 2 Ottobre determinera fenomeni estremi che però rimarranno confinati in mare aperto, limitandosi a lambire nel pomeriggio/sera la costa di Crotone e il Salento meridionale. Il maltempo più estremo si concentrerà invece al Nord, dov’è alto il rischio di pesanti alluvioni.

