Maltempo, violenti temporali in Toscana e Campania: nubifragi a Livorno e Napoli, strade come fiumi [VIDEO]

Allerta Meteo – Il fronte freddo che sta attraversando l’Italia e nelle scorse ore ha portato il freddo al Nord, con abbondanti nevicate sulle Alpi, è arrivato anche nelle Regioni tirreniche. In serata, infatti, forti temporali hanno colpito la Toscana e la Campania, soprattutto sulle coste. Le città più colpite sono state Livorno e Napoli, che hanno rimediato forti nubifragi con strade allagate e pesanti disagi. Oltre 50mm di pioggia a Livorno, quasi 40mm a Napoli caduto in poco tempo e con una tempesta di fulmini e saette. Emblematiche le immagini video di stasera nelle due città tirreniche:

Per monitorare la situazione in tempo reale minuto per minuto consigliamo le pagine del nowcasting: