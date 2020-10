Maltempo, forti temporali al Centro-Sud: 55mm in Campania, alberi caduti e allagamenti in provincia di Terni [VIDEO]

Come preannunciato, forti temporali stanno colpendo il Centro-Sud, dalle Marche fino in Basilicata. I più forti in questo momento si stanno verificando su Abruzzo e Puglia, mentre inizia ad essere interessata anche la Calabria. Forti piogge fra Casertano e Beneventano con forti raffiche di vento.

Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 13:05, segnaliamo: 55mm a Carinola, 47mm a Campoli del Monte Taburno, 36mm a Laiano, 35mm a Puccianiello, 33mm a Fondi, 32mm a Orvieto, 30mm a Guarcino, 25mm a Caserta, 24mm a Monteforte Irpino, 22mm ad Alife, 20mm all’Aquila, 17mm a Sorrento.

Numerosi gli interventi richiesti ai vigili del fuoco di Terni a causa del maltempo che sta interessando alcune parti della provincia. Il comando segnala in particolare alberi caduti nelle zone di Borgo Rivo e Campitello ed elementi pericolanti, come gazebo e tegole, in quella di Gabelletta, tutte nella parte nord della città. Una pianta caduta ha danneggiato un’auto, ma senza coinvolgere persone. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Narni Scalo per recuperare due auto, dopo che in via Tuderte si è allagato un sottopassaggio. Anche in questo caso nessuno ha riportato conseguenze. Impegnati anche i vigili del fuoco della provincia di Perugia, dove tuttavia – secondo quanto riferito dal comando provinciale – non si segnalano al momento situazioni di emergenza.

Il maltempo tenderà a spostarsi verso sud-est nel pomeriggio, con i fenomeni che si andranno indebolendosi.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: