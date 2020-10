Ancora sospesa, in via precauzionale, la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Corbezzi e Pistoia (linea Porretta – Pistoia) per una frana in prossimità della sede ferroviaria, provocata dal maltempo dei giorni scorsi.Lo rende noto Rfi, spiegando che sul posto sono al lavoro le squadre tecniche per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria in sicurezza, con previsione di riattivazione per la mattina di giovedì 8 ottobre. Attivato un servizio sostitutivo con autobus.