Notte di freddo e maltempo al Nord e temporali in Toscana mentre al Sud è una notte di caldo tropicale: la situazione meteo in diretta

Situazione di emergenza maltempo superata in Piemonte e Liguria, fortemente provate dal clima dei giorni scorsi nei quali si sono verificati picchi di 587mm di pioggia a Limone, ma anche frane, torrenti esondati, allagamenti e datti su più fronti. Stasera, nonostante le deboli piogge, la situazione sembra essere rientrata. In Liguria il forte vento ha causato disastri e vittime. Non solo: il forte vento ha trascinato fino in Liguria i corpi di alcuni cadaveri francesi i quali risultavano dispersi. Il vento di libeccio, che ha soffiato impetuoso l’altra notte da sud-ovest verso nord-est, potrebbe avere infatti portato dalla Francia alle coste della Liguria i corpi di alcune delle persone disperse durante l’alluvione.

Il maltempo si sta invece spostando verso Est, sopratutto in Toscana e in Veneto, dove le forti piogge stanno destando preoccupazione. In particolare in Toscana stanno cadendo 90mm di pioggia nell’Appennino tosco/emiliano, 52mm a Bagni di Lucca, 35.6mm a Barga (Lu), 47mm a Cascina (Pi), 53mm a San Marcello Pistoiese (Pt), 58mm a Vagli Sotto (Lu) e 60mm a Abetone Cutigliano (Pt).

Come si evince, le zone maggiormente colpite dalla pioggia e dal maltempo sono quelle al confine con l’Emilia Romagna: si registrano 89mm di pioggia a Monte Gomito (Pt), ma anche 98mm a Lago Scaffaiolo (Bo).

Per quanto riguarda il Nord-Est la perturbazione è al momento moderata, con 23mm di pioggia a Siror (Tn), 25mm a Canal San Bovo (Tn), debole pioggia a Udine con +13°C, mentre sul versante opposto, a Nord Ovest, si manifestano i primi segnali dell’autunno, con +11°C a Torino.

Situazione opposta al Centro Sud, dove ancora l’estate non vuole andare in letargo: Puglia, Calabria e Sicilia hanno registrato picchi di +23°C/+24°C. A Taranto la massima è stata di +24°C, mentre a Scicli (Rg) di +23.8°C: mediamente la temperatura registrata non è scesa sotto i +20°C. Un clima che permarrà anche durante la prossima settimana durante la quale si prevedono sole e temperature elevate.

