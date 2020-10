Maltempo, raffica di trombe marine nelle isole greche: spettacolari vortici a Rodi e Naxos [FOTO e VIDEO]

Una sfilza di trombe marine si è formata nel mare davanti alle isole greche di Rodi e Naxos nel pomeriggio. Tanti i vortici immortalati in foto e video pubblicati sui social dagli utenti rimasti a bocca aperta. Le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo, del resto, impressionano non solo per le dimensioni dei vortici, davvero imponenti, ma anche per il loro stagliarsi contro cieli bui e minacciosi, in contrasto con le acque cristalline del mare.

Sui social, c’è chi parla addirittura di 15 trombe marine formatesi a Rodi nell’arco di pochi minuti.