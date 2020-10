Maltempo Veneto, paura a Chioggia: tornado abbatte alberi e tettoie, pesanti allagamenti a causa dell’acqua alta [FOTO e VIDEO]

Con l’ondata di maltempo a provocare un evento di acqua alta, nella Laguna di Venezia è stato impiegato il Mose per contenere che la marea, prevista a 135cm, invadesse la città. Il sollevamento di tutte le paratoie è stato effettuato senza problemi, e la crescita della marea si è fermata. Il Centro previsioni del Comune comunica che “a Venezia la marea è stabile attorno a 50cm. A Chioggia, causa forte vento di Bora, si registrano circa 40cm in più. L’attuale perturbazione persiste oltre i tempi previsti e potrebbe dare luogo ad un fenomeno di sessa più intenso di quello atteso. Venerdì possibili 130cm alle ore 11″.

Chioggia si ritrova, infatti, sott’acqua, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo. E come se non bastasse il problema degli allagamenti, un tornado ha seminato danni e paura a Sottomarina. La pioggia e i forti venti hanno sradicato alberi e scoperchiato tettoie, che a loro volta hanno danneggiato le auto parcheggiate. Sulla spiaggia i giochi dei bimbi sono stati travolti e distrutti. Un’ora di paura per i forti venti e la pioggia.

Inoltre, il forte vento ha fatto crollare anche una gru del cantiere del Mose.