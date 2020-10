Maltempo Venezia: il Mose funziona, marea stabile a 70 cm e Basilica di San Marco asciutta

Resta stabile a 70 centimetri la marea registrata a Punta della Salute, a Venezia, grazie al Mose che ha dato una prova positiva al suo primo test, in condizioni di maltempo e alta marea.

Anche nel momento del suo picco massimo, i 135 cm previsti dal Centro maree di Venezia alle 12.05, il Mose ha dimostrato di funzionare tenendo bloccata l’ondata di alta marea al di fuori dalla laguna di Venezia.

“La Basilica e’ asciutta, asciutta. E’ la prima volta ed e’ un dato importantissimo,” ha affermato all’ANSA il Primo Procuratore di san Marco a Venezia, Carlo Alberto Tesserin. “Abbiamo azionato le pompe per evitare le infiltrazioni che arrivano da sotto nel nartece, e hanno funzionato in sicurezza. A 90 centimetri di marea avremmo dovuto affrontare l’acqua che arriva dalla piazza, ma non e’ arrivata perche’ esclusa dal Mose“.

“Alla prima vera prova del nove il Mose ha dimostrato di funzionare perfettamente come infrastruttura di difesa di Venezia dall’acqua alta. Una giornata di svolta alla quale si è giunti anche grazie alla tenacia del Governo, attraverso tutte le sue amministrazioni, che in questi lunghi mesi ha spinto per accorciare il più possibile i tempi di entrata in funzione dell’opera”: lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Andrea Martella. “Ora è evidente che a questo obiettivo raggiunto debbano seguire la definitiva conclusione dell’opera un monitoraggio costante della sua efficienza ed un meticoloso e puntuale lavoro di gestione e manutenzione. Compiti che, parallelamente alla complessiva salvaguardia della città e della sua laguna, attraverso tutti gli interventi complementari necessari, spetteranno alla nuova Autorità per Venezia il cui iter di approvazione e dotazione finanziaria sta proseguendo a passi spediti, come annunciato dall’esecutivo. L’attenzione nazionale per Venezia è al livello massimo ed il successo ottenuto oggi dimostra che questo è il metodo giusto per garantire a Venezia un futuro sereno e di rilancio“.