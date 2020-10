L’elicottero ‘Drago 55’ dei vigili del fuoco ha tratto in salvo otto italiani, tra cui due nipoti con la nonna, che erano rimasti bloccati dal maltempo a Vievola, una frazione di Tenda in valle Roya (Francia). Lo rende noto all’ANSA il Comando dei vigili del fuoco di Cuneo, secondo cui altre otto persone sono riuscite a raggiungere l’Italia transitando a piedi per la Galleria del Tenda. Tre di questi ultimi erano considerati dispersi, mentre degli altri cinque fino ad ora non si avevano notizie.

Al momento, scendono, quindi, da 22 a 19 i dispersi a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito in queste ore il cuneese.