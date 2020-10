Svolta nel caso Pantani, mamma Tonina lascia tutti senza parole: “so chi gli ha fatto del male”

Il Giro d’Italia ha affrontato oggi una tappa speciale, con Marco Pantani nel cuore: i ciclisti hanno tagliato il traguardo di oggi a Cesenatico, dove il Pirata è cresciuto umanamente e ciclisticamente parlando. A margine della 12ª tappa della corsa rosa, mamma Tonina ha rilasciato dichiarazioni importantissime, che lasciano senza parole:

“Non sono nessuno, non ho studiato, ma leggendo i faldoni del tribunale ho capito che ci sono tante cose non vere. Mi sono battuta, qualche settimana fa sono andata anche a Madonna di Campiglio. In uno scritto di Marco ho letto ‘io vado a correre con la paura di vincere’. Una persona dell’albergo, quel giorno, gli aveva detto che non doveva vincere, lui ha detto che si girava e non arrivava nessuno. Il giorno dopo l’hanno mandato a casa. Lui viveva per la bicicletta, perché non doveva vincere? Lo sport non è più pulito”.



“Combatterò per uno sport vero e pulito. Io per 16 anni ho avuto una squadra di bambini, quest’anno l’ho mollata perché non mi piace più. Il ciclismo è uno sport faticoso, ma io ho capito una cosa: i ragazzi sono le prede, devono pedalare e stare zitti perché se parlano fanno la fine di Marco, hanno smesso di correre. Io voglio la verità su Campiglio e su Rimini. Nella mia testa ho un’idea di chi ha fatto del male a Marco ma ci vogliono le prove e spero che qualcuno mi aiuti a trovarle”, ha concluso la madre del Pirata.

Delle dichiarazioni davvero forti che fanno sperare tutti i fan di Marco Pantani che chiedono giustizia per il Pirata.