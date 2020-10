Marito e moglie ottantenni si rivedono dopo mesi di separazione a causa del Covid: il VIDEO che ha commosso il web

Si rivedono dopo mesi di separazioni e causa del Covid e scoppiano in lacrime. “I love you“, dice lui . Non è la scena di un film ma la storia, vera, di Joseph ed Eve, marito e moglie rimasti lontani per sei mesi. Il video del loro incontro, nella casa di riposo in Florida in cui vivono, ha fatto commuovere il web. Joseph era stato ricoverato in ospedale lo scorso marzo e dopo la guarigione per lui sono stati necessari mesi di riabilitazione. In tutto questo sua moglie, Eve Loreth, non ha potuto fargli visita a causa delle restrizioni per il Covid. Ora si sono incontrati nuovamente.

“Oh my God!” ha esclamato la donna vedendo il marito che la guardava e cercava di trattenere le lacrime. “Ti amo. Non pensavo che ce l’avrei fatta. Mi sei mancata così tanto”, ribatte Joseph. Ecco il VIDEO: