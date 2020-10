Il sogno di una leonessa: dall’anoressia ai quarti di finale del Roland Garros, la favola di Martina Trevisan

Tutti pazzi per Martina Trevisan: la 26enne tennista di Firenze che sta vivendo un sogno. L’azzurra ha staccato il pass per i quarti di finale del Roland Garros, con un percorso impeccabile: arrivata nel tabellone principale dalle qualificazioni, Trevisan ha battuto rivali del calibro di Gauff, Sakkari e Bertens, diventando la decima nella storia dello Slam francese a raggiungere i quarti di finale partendo dalle qualificazioni.

Un sogno che si realizza, raggiunto dopo anni di impegno e fatica. Una vittoria doppia, quella di Martina, guarita dall’anoressia. Dopo la separazione dei genitori, nel 2009, la Trevisan è finita nel tunnel dell’anoressia, allontanandosi per un lungo periodo dalla sua grande passione, il tennis.

“Dentro di me avevo un tarlo. Stavo male e non capivo perché. Soprattutto, avevo paura a dirlo. Sentivo di non essere più in grado di gestire quel che mi girava intorno. Le pressioni sul mio rendimento, i problemi in famiglia. A ripensarci ora, avrei dovuto fermarmi e scendere: forse non mi sarei ammalata. Ma andava tutto così veloce, e io era una adolescente. Che all’improvviso si è sentita schiacciata da un peso enorme. Che non è andato via neanche quando ho deciso di smettere“, ha raccontato al Quotidiano Nazionale, spiegando poi di esserse guarita affidandosi prima alla madre e poi ad una brava psicoterapeuta.

Solo nel 2014 Martina Trevisan ha iniziato il suo percorso di rinascita, arrivando oggi, 6 anni dopo, a vivere una favola unica al Roland Garros, dove domani sfiderà la polacca Swiatek per i quarti di finale dello Slam.