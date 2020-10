“Voglio ricordare le vittime del maltempo che si e’ abbattuto su Piemonte e Valle d’Aosta ed esprimere solidarieta’ ai familiari. Auspico il veloce ritrovamento di tutte le persone disperse, esprimo vicinanza ai territori colpiti e preoccupazione per le condizioni difficili che si sono prodotte in quei territori“. E’ l’omaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle vittime del maltempo, in apertura del concerto al Quirinale in ricordo di Dante.