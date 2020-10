Il medico di Trump dà il via libera: “Non è più contagioso e non è più un rischio di trasmissione per gli altri”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è più contagioso: lo ha affermato sabato sera il medico della Casa Bianca Sean Conley. “Questa sera sono felice di segnalare che il presidente non è più considerato un rischio di trasmissione per gli altri“, ha detto Conley in una nota.

I test nel corso della sua malattia hanno mostrato una bassa carica virale, ha precisato Conley. “Andando avanti, continuerò a monitorarlo clinicamente mentre torna a un programma attivo“, ha aggiunto il medico.

Conley ha affermato che Trump soddisfa i criteri dei Centers for Disease Control and Prevention per “interrompere in sicurezza l’isolamento” e che secondo gli “standard attualmente riconosciuti” non è più considerato a rischio di trasmissione.

Trump ieri ha condotto il suo primo evento di persona da quando è risultato positivo al Coronavirus, affermando di “sentirsi benissimo“. L’impegno pubblico di Trump è stato reso possibile dal via libera dato da Conley, che gli ha consentito di uscire dall’isolamento questo fine settimana, dopo essere risultato positivo 10 giorni fa.