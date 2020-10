Meteo, super caldo nell’ultimo giorno di Ottobre al Sud: è un Halloween d’estate [FOTO e DATI]

Giornata di Halloween dal sapore estivo oggi al Sud Italia: nell’ultimo giorno di Ottobre le temperature massime hanno raggiunto valori eccezionalmente miti, soprattutto in Sicilia, Sardegna e nella Calabria jonica. I valori più alti della giornata, infatti, sono stati di ben +25°C a Cagliari, Siracusa, Noto, Riposto, Ispica e Gioiosa Ionica, +24°C a Catania, Trapani, Modica, Caltanissetta, Augusta, Gela, Caltagirone, Castelvetrano e Soverato, +23°C a Palermo, Taranto, Foggia, Cosenza, Olbia, Benevento, Licata, Sciacca e Mazara del Vallo, +22°C a Messina, Latina, Caserta, Oristano, Iglesias, Agrigento e Campobasso, +21°C a Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Salerno, L’Aquila, Frosinone, Crotone e Avellino.

Si tratta di temperature molto rare per questo periodo dell’anno. Complice l’Anticiclone, il bel tempo e i cieli completamente sereni, molta gente ne ha approfittato per tornare in spiaggia a prendere il sole, come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.