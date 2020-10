Previsioni Meteo, ondata di caldo impressionante in settimana: picchi di +30°C sulle Alpi, poi +35°C in Sicilia

Previsioni Meteo – La situazione meteorologica sta per capovolgersi in tutt’Europa, dopo un mese di Ottobre condizionato da freddo anomalo su gran parte del continente: una profonda bassa pressione posizionata tra Islanda e Irlanda, nei primi giorni della nuova settimana, innescherà una grande ondata di caldo su tutto il settore centrale e meridionale dell’Europa, facendo impennare le temperature su valori senza precedenti in questo periodo dell’anno. In molti Paesi (Italia compresa) verranno battuti molti record storici: sarà una sorta di “compensazione” calda delle anomalie fredde delle scorse settimane.

Nella prima parte della settimana, la “vampata” di calore colpirà dapprima la Spagna e la Francia. Poi, a metà settimana, si concentrerà sull’Europa centrale: tra Martedì 20 e Mercoledì 21 raggiungeremo temperature folli sul versante settentrionale delle Alpi, con picchi di +30°C tra Svizzera, Austria e Germania meridionale.

Sarà una settimana di sole e bel tempo, con temperature in sensibile aumento, anche su gran parte d’Italia: soltanto all’estremo Nord/Ovest (Liguria e Piemonte) avremo nubi e deboli piogge provocate dallo scirocco, ma su tutto il resto del Paese splenderà il sole e le temperature saliranno di giorno in giorno. Il “clou” del caldo sarà tra Venerdì 23 e Sabato 24, quando in Sicilia avremo picchi di +35°C ma anche in Puglia e Calabria la colonnina di mercurio arriverà a toccare punte di +30°C, come se fossimo di nuovo in piena estate. E non ci sorprendiamo affatto se qualcuno tornerà persino in spiaggia: le condizioni meteorologiche saranno ideali per qualche ora in riva al mare.

