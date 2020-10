Inizia lo spettacolo del Giro d’Italia: si parte con la crono Monreale-Palermo, attenzione al forte vento di scirocco

L’attesa è terminata: inizia domani l’edizione 2020 del Giro d’Italia. Un’edizione tutta rivoluzionata, che si disputerà in uno scenario magico, con temperature climatiche differenti dal solito a causa dello slittamento per Covid-19. Un Giro d’Italia in versione autunnale: i ciclisti dovranno dunque fare i conti con condizioni climatiche nuove, temperature più basse e temporali di stagione.

Si parte Sabato 3 Ottobre con la cronometro da Monreale a Palermo, poi altre tre tappe spettacolari in Sicilia, una mozzafiato in Calabria e la risalita da Basilicata, Puglia e Abruzzo fino all’Emilia Romagna dove inizierà la fase “clou” verso le durissime tappe alpine, fino al tanto agognato traguardo di Milano in Piazza Duomo.

Un inizio super con due tappe, dopo la cronometro di domani, che già faranno capire chi lotterà per la vittoria con l’arrivo complicato di Agrigento e la dura arrampicata sull’Etna. Occhi puntatissimi sullo Squalo dello Stretto, Vincenzo Nibali, superfavorito insieme al britannico Geraint Thomas, un gradino sopra l’incognita Simon Yates e il polacco Rafał Majka. Partono con l’ambizione di salire sul podio Miguel Angel Lopez, Jakob Fuglsang,Il’nur Zakarin e Wilco Kelderman, ma attenzione alla variabile impazzita Giulio Ciccone e al giovane russo Aleksandr Vlasov.

Da non sottovalutare, nella tappa di domani, che parte da Monreale salendo fino alla Cattedrale per poi affrontare una discesa molto veloce verso il centro di Palermo, le condizioni meteorologiche. La tappa, infatti, sarà condizionata dal forte vento di scirocco nella prima parte, sostituito poi dal maestrale con un possibile acquazzone nel primo pomeriggio. Le condizioni meteo potranno risultare determinanti per i risultati della crono. Grande attesa per Filippo Ganna, che partirà con la maglia di campione del mondo a cronometro e punta ad indossare la prima maglia rosa del Giro: dovrà battere Rohan Dennis, Victor Campenartes, Tony Martin e il compagno di squadra Geraint Thomas, i migliori specialisti delle crono.